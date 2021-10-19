Manisa'da 4 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, Müge Anlı'ya kardeşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü, cesedi günlerce tuvalette sakladığını itiraf etti.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetleri ortaya çıkarırken, şüpheli kayıpları da bulmaya devam ediyor.

Manisa’da yaşayan Mehmet Karahan (38), 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu.

O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında herkesi şok eden itiraflarda bulundu.

Müge Anlı'ya kan donduran itiraf: Kardeşimin cenazesiyle günlerce yaşadım VİDEO

MÜGE ANLI'DAN KARDEŞİNİN BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü söyleyen Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’nın programına başvurdu.

EVDE GÜNLERCE CESETLE KALDI

Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı.

''KOKMASIN DİYE HER GÜN BANYODA YIKADI''

İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz ile dağ başında bir evde kalan Karadağ, “Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarını giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş” şeklinde konuştu.

''KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYET ETMEDİM''

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu.

Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.