Müge Anlı'yı bile şaşırtan yasak aşk: 40 yıllık kocasını terk etti

Müge Anlı'yı bile şaşırtan yasak aşk: 40 yıllık kocasını terk etti

40 yıllık eşinin komşusuyla kaçtığını söyleyerek yardım isteyen Ahmet Düzyol'un, kayıp karısı bulundu. Canlı yayına bağlanan eş ise "10 yıldır Hüseyin'le beraberim. Karısının ölmesini bekledik" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyenleri şaşkına çeviren bir olay ele alındı.

Ahmet Düzyol isimli bir şahıs, 40 yıllık eşi Gülşen Düzyol'un kendisini terk ettiğini ve kayıp olduğunu söyleyerek programa başvurdu.

13 Ağustos'tan bu yana kayıp olan, giderken 9 tane bilezik, 7 tane Cumhuriyet altını ve eşi Ahmet Düzyol'a ait emekli aylığını da alarak kayıplara karışan Gülşen Düzyol'a, Afyonkarahisar'da ulaşıldı.

40 yıllık eşini bırakıp komşusuyla kaçtı

Daha sonra Ahmet Düzyol, eşi Gülşen Düzyol'un komşuları Hüseyin'e kaçtığını öne sürdü.

Düzyol, ''Canımdı balımdı. Bir kez vurmadım. O altınlar damadımındı. Ciğerimin köşesi kaçtı 40 yıllık aşkım soğudu. 40 yıl 'balım' dedi, bir gecede kaçtı.'' dedi.

Müge Anlı'yı bile şaşırtan yasak aşk: 40 yıllık kocasını terk etti ViDEO

"Hüseyin ile 10 yıldır beraberiz, 2 ay önce de ona kaçtım"

55 yaşındaki Gülşen Hanım da hakkındaki iddialara cevap vermek için bulunduğu evin penceresinden canlı yayına bağlandı.

Gülşen Hanım, ''Eşimin şiddetinden kaçtım. Film mi çevriliyor burada? Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok. Sen yoluna ben yoluma. Hüseyin ile 10 yıldır beraberiz, 2 ay önce de ona kaçtım. Ahmet Bey de bunu biliyordu. Ben boşanmak istiyorum. Ahmet Bey de başkasıyla evlensin.'' dedi.

"Hüseyin'in eşi senelerdir hastaydı, ölmesini bekledik"

Kaçtığı Hüseyin Bey'in hasta olan eşinin vefatıyla evden kaçtığı öğrenilen Gülşen Düzyol, "Hüseyin Bey'in eşinin ölmesini mi beklediniz?" sorusu üzerine ise "Hüseyin bizim köylümüz. Hüseyin'in eşi senelerdir hastaydı, ölmesini bekledik. Ben boşanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Müge Anlı şaştı kaldı

Yaşanan diyaloglar üzerine Müge Anlı da şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı, ''Diyecek söz bulamıyorum.'' dedi.

Karısının sözleri üzerine Ahmet Düzyol da boşanmak istediğini dile getirirken, ''Kocaya gideceğine hacca gitseydin.'' ifadelerini kullandı.

"Güven duygumuzu zedeliyor bu olaylar"

Bu sözlerin ardından Müge Anlı ise "Havada bulut sen altınları unut. Bir an önce boşan. Benim de diyebilecek bir şeyim yok. Allah senin karşına iyi birini çıkarsın. Kimseye güvenmeyeceksin. Yazık. Güven duygumuzu zedeliyor bu olaylar." ifadelerini kullandı.