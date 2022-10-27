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    Muğla 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 27.10.2022 - 18:34
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    Muğla 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

    Lastik botun içinde geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

    İHA'nın aktardığına göre düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.

    Muğla 34 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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