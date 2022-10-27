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Muğla 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 27.10.2022 - 18:34
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.
Lastik botun içinde geri itilen 34 göçmen kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
İHA'nın aktardığına göre düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.