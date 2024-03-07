Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
31 düzensiz göçmen yakalandı
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında çocuklarında bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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