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    Muğla açıklarında 88 göçmen kurtarıldı

    Datça ve Marmaris'te Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
    • 19.12.2022 - 18:52
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    Muğla açıklarında 88 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere zulmü devam ediyor.

    Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları latik botlarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan göçmenleri geri itti.

    DHA'nın haberine göre Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

    2 kaçakçı gözaltına alındı

    Marmaris açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler içinde 2 göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs da yakalandı.

    Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde yine Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Muğla açıklarında 88 göçmen kurtarıldı #1

    Muğla açıklarında 88 göçmen kurtarıldı #2


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