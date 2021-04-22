Muğla Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımının ilk etabı tamamlandı

Menteşe'nin denize kıyısı bulunan tek koyunda yürütülen yıkım işlemi görüntülendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaçak yapıları yıkmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistler ile yatların günübirlik tatil için tercih ettiği Akbük Koyu'nda imara aykırı 32 yapı ve bina için yıkım kararı çıkmıştı.

KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

Kararın ardından Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında başlayan yıkımlarda birinci etap tamamlandı.

Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu’nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde devam edeceği açıklandı.

Muğla Akbük Koyu'nda yıkımın ilk etabı tamamlandı ViDEO

32 İMARA AYKIRI BİNADAN 20'Sİ YIKILDI

Menteşe Belediyesi tarafından pazartesi günü başlayan imara aykırı deniz manzaralı yapılardan 16’sının yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

9 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı için başvururken, 2 yapı sahibinin davası devam ediyor.

4 yapı sahibi yıkımı kendisi gerçekleştirirken, bir kaçak binanın ise orman arazisi içinde olduğu için yıkım kararı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi.