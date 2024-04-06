Muğla'nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’ne giden, Samet Doymuş yönetimindeki 48 AHF 243 plakalı otomobil, Tersakan Çayı Kayacık Köprüsü’nden suya uçtu.
Kaza, Kayacık Sahili mevkiinde sabaha karşı saat 02.30 sıralarında yaşandı.
Sürücü Doymuş'un, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
Araçta bulunanlardan biri kendi imkanları ile kurtuldu
Kazanın ardından araçta bulunan A.B. kendi imkanları ile sudan çıkmayı başardı.
Sürücü ile birlikte bir yolcu araçta sıkıştı
Araç sürücüsü Samet Doymuş ve yolcu konumundaki Kübra Demirkon (22) suya gömülen araçta sıkıştı.
Araçtan çıkmayı başaran A.B. ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Arama-kurtarma çalışmaları gece karanlığı fenerlerle aydınlatılarak yapılmaya çalışıldı.
Polis su altı arama ekipleri geldi
Uzun uğraşlara rağmen araca ve içinde bulunan 2 kişiye ulaşılamaması üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ve Marmaris Polis Su Altı arama Ekipleri bölgeye sevk edildi.
2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Yapılan arama kurtarma çalışmasının ardından otomobile ulaşan dalgıç ekipleri, araçta bulunan 2 kişinin cansız bedenini çıkarttı.
Bir yaralı hastaneye götürüldü
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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