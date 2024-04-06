Haberler



3. Sayfa



Muğla, Dalaman'da otomobil köprüden suya uçtu! Sürücü ve 1 yolcu kurtarılamadı

Muğla, Dalaman'da otomobil köprüden suya uçtu! Sürücü ve 1 yolcu kurtarılamadı Üç kişi araçta ilerlerken bilinmeyen bir sebepten dolayı araç, Muğla’nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde köprüden suya uçtu. Otomobilde bulunanlardan biri kendi imkanları ile kurtuldu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve kazada sıkışan diğer 2 kişi ise hayatını kaybetti.