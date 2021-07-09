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    Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

    3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon ile belirlenen adreslere baskın yapıldı. 20 adrese yapılan baskınla 10 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 14:21
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    Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

    Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik çalışmalar başlattı.

    Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında şebeke 4 ay süreyle teknik ve fizik takibe alındı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    Harekete geçen ekipler, geçen salı günü İstanbul, İzmir ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Toplam 20 adrese yapılan baskında 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon VİDEO

    Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon #1

    Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon #2

    Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon #3

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