Muğla Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu, Ramazan Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı.

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İHA

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklamasının ardından vatandaşlar, Seydikemer'in Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'na akın etti.

Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda zaman zaman araç kuyruğu olurken kanyonu ziyarete gelen tatilciler, gişe önünde ve kafelerde hareketlilik oluşturdu.

Hava sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede kimi tatilciler, serinlemek için sıfır dereceye yaklaşan suya girdi.

"Doğal güzellikleri keşfediyoruz"

İzmir'den ailesiyle birlikte kanyona geldiğini söyleyen tatilcilerden Serdar Yıldız; "Bayram tatilini değerlendirmek istedik. Burada doğal güzellikleri keşfediyoruz. Oldukça keyifli hissettiren bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Su buz gibi, kendine güvenenler girerse daha iyi olur" dedi.

"Su bu dönemde çok güzel"

Tatilcilerden Ferda Özer ise "Genellikle bu kadar yoğun olmuyor. Biz misafirlerimizi getirdik. Şimdi bayram nedeniyle yoğunluk var. Bir de temmuz ve ağustos ayında yoğunluk yaşanıyor. Bu dönemde çok güzel. Su çok soğuk. Soğuk havayı sevdiğim için herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)