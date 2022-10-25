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- Muğla’da, 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Muğla’da, 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Yasa dışı yollar ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör, Bodrum açıklarında yakalandı.
- 25.10.2022 - 17:51
Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Bodrum açıklarında dün saat 23.10'da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunan adaların geçmek istedikleri belirlendi
DHA’nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 10 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.
Kaçak göçmenler karaya çıkartıldı
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, karaya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.