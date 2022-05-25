Muğla’da 100 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakayı ele verdi

Alışveriş sitelerinde satışa koydukları ilanlardaki ürünleri alacak kişilerden 'kapora' adı altında para alıp, ürünü göndermeyerek dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan F.A. ve S.B. (39), ikinci el alışveriş sitesinde ilanda gördükleri konteyneri satın almak için ilan sahibinin hesabına kaparo olarak 5’er bin lira gönderdiklerini belirterek dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Muğla İl ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Marmaris Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mehmet Bolat (25) ile A.G. ve N.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti.

53 ayrı dosyadan aranması çıktı

Denizli ve Afyonkarahisar'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 8 kredi kartı ve 4 sim kart ele geçirildi, Mehmet Bolat, A.G. ile N.Y. gözaltına alındı.

Polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Bolat'ın parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan aranması ve 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

100 kişiyi dolandırdılar

Şüphelilerin alışveriş sitelerine satılık otomobil, villa, konut, konteyner ve traktör ilanları koyarak, alıcıları topladıkları kaporalarla dolandırdıkları belirtildi.

DHA’nın haberine göre bu yöntemle 100 kişiyi dolandırdıkları ve banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlenen 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.