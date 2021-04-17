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    Muğla'da 11 yaşındaki çocuk dereye düştü

    Düştüğü derede zor anlar yaşayan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 13:32
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    Muğla'da 11 yaşındaki çocuk dereye düştü

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, Mezarlık Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten dereye düştü.

    Çocuğun yardım çığlıkları duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İTFAİYE KURTARDI

    Olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri dereye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk itfaiyeciler tarafından dereden çıkartıldı.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun bacağında kırık olduğu tespit edilirken, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla'da dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

    Muğla da 11 yaşındaki çocuk dereye düştü #1

    Muğla da 11 yaşındaki çocuk dereye düştü #2

    Muğla da 11 yaşındaki çocuk dereye düştü #3

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