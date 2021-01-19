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    Muğla'da 111 taşınmazı üzerlerine geçiren çete çökertildi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 84 yaşındaki N.K. adlı yaşlı adamın 111 taşınmaz mülkünü yasa dışı şekilde üzerlerine geçirdikleri iddia edilen biri Gürcistan uyruklu 6 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 02:01
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    Muğla'da 111 taşınmazı üzerlerine geçiren çete çökertildi

     

    Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede oturan N.K.'nın Sakarya, Manisa ve Muğla'daki 111 taşınmaz mülkünün Gürcistan uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlattı.

    KISITLI GELİRLERİYLE LÜKS ARAÇ ALMAYA BAŞLADILAR

    Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladıkları tespit edildi.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Soruşturma kapsamında, N.K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca verilen 'algılama, hafıza, bilişsel yeti zayıflığı' raporunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, L.K. ile F.S.M, M.A.Ş, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş'yi gözaltına aldı.

    Şüphelilerden, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. L.K, F.S.M. ve M.A.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Muğla da 111 taşınmazı üzerlerine geçiren çete çökertildi #1

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