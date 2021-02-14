Muğla’da 13 gündür kayıp olan genç kız bulundu

Kick boks sporcusu olan 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz'ün Bodrum’da bulunup, ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya'da çalışan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz (14), 1 Şubat'ta evinden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Endişelen annesi Derya Tüysüz (36), Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yapmış, polis ekipleri de kayıp kız çocuğunun bulunması için hemen arama çalışması başlatmıştı.

“SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ”

Antalya’da makine operatörü olarak çalışan Caner Tüysüz (38), "Kızım dönmeyince eşim kayıp ihbarında bulunmuş. Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden kızımla konuştum. Bana sen gelirsen, ben eve dönerim diye mesaj attı. Ben de durum üzerine Milas’a geldim. Bana 'geldiğini ispatla' dedi. Otogardan fotoğraf attım. Fotoğraf attıktan sonra beni sosyal medyadan engelledi. Telefonuna cevap vermiyor. Haber alamıyorum. Tanıdığı arkadaşlarına sordum, evlerine gittim, belki oradadır diye. Ama kimsenin haberi yok, endişeliyim. Kızımı görenlerin Allah rızası için durumu emniyete bildirmelerini rica ediyorum." diye konuşmuştu.

BODRUM'DA BULUNDU

Kendisinden 13 gündür haber alınamayan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, Bodrum ilçesinde bulundu.

Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi.

“YAPTIĞINIZ HABER ETKİLİ OLDU”

Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.