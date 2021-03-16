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Muğla’da 1,5 milyonluk tekne fırtınada karaya oturdu

Muğla’da 1,5 milyonluk tekne fırtınada karaya oturdu

Etkili olan fırtına sebebiyle, bağlı halde bulunan milyonluk teknenin halatı koptu. Karaya oturan teknenin yanı sıra şiddetli rüzgar nedeni ile feribot seferleri de iptal edildi.