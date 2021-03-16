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    Muğla’da 1,5 milyonluk tekne fırtınada karaya oturdu

    Etkili olan fırtına sebebiyle, bağlı halde bulunan milyonluk teknenin halatı koptu. Karaya oturan teknenin yanı sıra şiddetli rüzgar nedeni ile feribot seferleri de iptal edildi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 15:47
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    Muğla’da 1,5 milyonluk tekne fırtınada karaya oturdu

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından batı ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarlar yaşamı olumsuz etkiledi.

    Turgutreis açıklarında tonozda bağlı 12 metre uzunluğundaki yelkenlinin halatı kopunca karaya sürüklendi.

    GEMİLER LİMANA SIĞINDI

    1,5 milyon lira değerindeki yelkenli tekne fırtına nedeniyle karaya vururken, kuru yük gemileri Bodrum’a sığındı.

    FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

    Ayrıca Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri iptal edildi. İlçede fırtınanın şiddetiyle balıkçı kayıkları su aldı.

    BELEDİYE UYARIDA BULUNDU

    Bodrum Belediyesi, limanlardaki denizciler ve balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.

    Muğla’da 1,5 milyonluk tekne fırtınada karaya oturdu #1

    Muğla’da 1,5 milyonluk tekne fırtınada karaya oturdu #2

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