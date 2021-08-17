Muğla'da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Mirkan Alpay hayatını kaybederken, 18 yaşındaki arkadaşı Mehmet Deniz de ağır yaralandı.

Saat 08.00 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nde Özer Çelik'in kullandığı 48 J 6013 plakalı otomobil, 17 yaşındaki Mirkan Alpay'ın kullandığı 48 TH 424 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Kasksız oldukları belirlenen motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay ile arkasında yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Mehmet Deniz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Alpay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, arkadaşı Deniz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI

Otomobil sürücüsünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.