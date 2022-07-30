Muğla'da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masrafları için bir eğlence mekanında şarkı söyleyen genç kız, başına sert cisimle vurulup öldürüldü. Cinayetin ardından 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'dan 3 ay önce Muğla’nın Milas ilçesine çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için Selimiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı.

Sert bir cisimle vurup, havuza attılar

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu.

Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Cansız bedeni çıkarıldı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

Memleketinde toprağa verildi

Savcının incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı.

DHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.