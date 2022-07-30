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    Muğla'da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü

    Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masrafları için bir eğlence mekanında şarkı söyleyen genç kız, başına sert cisimle vurulup öldürüldü. Cinayetin ardından 3 şüpheli tutuklandı.
    • 30.07.2022 - 16:28
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    Muğla'da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü

    Konya'dan 3 ay önce Muğla’nın Milas ilçesine çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için Selimiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

    İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı.

    Sert bir cisimle vurup, havuza attılar

    Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde tartıştı.

    Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu.

    Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

    Muğla da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü #1

    Cansız bedeni çıkarıldı

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

    Muğla da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü #2

    Memleketinde toprağa verildi

    Savcının incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

    Muğla da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü #3

    3 şüpheli tutuklandı

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muğla da 18 yaşındaki Zehra, para için öldürüldü #4


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