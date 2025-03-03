Muğla'da 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan şahsın kemikleri gömüldü

DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a (53) ulaşılamayınca dosya kapatıldı.

5 ay önce Bozkurt'un öldürüldüğü ihbarı yapıldı.

Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

Jandarma ekipleri Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp bu bölgeye gömüldüğünü belirledi.

Soruşturma kapsamında Bozkurt ile aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura, geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

KEMİKLERİ GÖMÜLDÜ

Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkiinde bulundu.

Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından beklenen rapor ulaştı.

Raporda kemiklerin Erdoğan Bozkurt ile uyumlu olduğu belirtildi.

Raporun ardından Bozkurt'un kemikleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Erdoğan Bozkurt'un yakınları katıldı.