Muğla'da 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu ilaçlama şirketi sahibine 15 yıl hapis cezası istendi İki küçük çocuğun haşere ilacından hayatını kaybettiği olayda ilaçlama şirketi sahibine taksirle birden fazla ölüme ve sakatlığa neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek iddianame hazırlandı.

DHA

Muğla'da iki çocuğun ölümüne sebep olan ilaçlama şirketi hakkında devam eden davaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Bodrum ilçesinde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya, 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

2 kardeş hayatını kaybetti

Annesinin kanından zehirlendiği sanılan Uraz bebek ve tedavi gören ablası Kayra Sandık hayatını kaybetti.

Anneleri İnci Sandık ve oğlu Sezai Talha hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Babanın ifadesi alındı

Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu.

Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi.

İlaçlama şirketinin sahibi gözaltına alındı

Baba Sandık'ın beyanı savcılık talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketi sahibi olan Halil Kahraman 21 Mayıs akşamı gözaltına alındı.

Tutuklandı

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'taksire birden fazla kişinin ölümü sebep olmak' suçundan tutuklandı.

Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.

İddianameden

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Halil Kahraman hakkında 'taksirle birden fazla ölüme ve sakatlığa neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek iddianame hazırlandı.

İddianamede sanık Kahraman'ın, 12 Mayıs 2023 tarihinde sivrisineklere karşı evi ilaçladığı ancak sineklerin ölmemesi üzerine 18 Mayıs'ta ikinci defa ilaçlanmak için akşam geldiği belirtildi.

Havalandırılmadı gerekiyordu

İddianamede, Sanık Kahraman'ın evin yatak odası bölümü 'buğday biti' diye tabir edilen 4 tablet tarım ilacı bıraktığı ve yatak odasının kapısını bantla kapattığı, şüphelinin yatağın iki gün boyunca yatılmaması ve iki gün sonra havalandırılarak girilmesinin bildirildiği belirtildi.

İlaçlama firması uyarmadı

İddianamede sanık Halil Kahraman'ın, şikayetçilerin ve çocukların evde kalıp kalmamaları yönünde bir beyanda bulunduğuna dikkat çekildi.

Şikayetçiler ve kısıtlamaların evde devam ettiği, son olarak kullanılan tabletlerin hava ile temas etmesi üzerine çalıştırılan gazın ortaya çıkması, yatak odasının düzgün şekilde kapanmaması nedeniyle de evdekilerin etkilendiği belirtildi.

İddianamede, 2 kardeşin Adli Tıp raporuna göre, kullanılan böceklerin sayısından kaynaklı olarak hayatlarını kaybettiğine dikkat çekildi.

15 gün boyuncu ilaçlama alanına kimsenin girmemesi gerekiyor

İddianamede, şüpheli Halil Kahraman'ın tabletleri evin yatağını yerleştirdikten sonra kapıyı bantla kapattığı ve kimsenin girmemesi gerektiğini söylediği, ilaçlama alanına 15 gün boyunca herhangi bir canlının girmemesi ve bu tür evlerde hiçbir şekilde uygulanmaması durumunda sona erdiği belirtildi.

Ayrıca, ölümün devam ettiği zamana kadar şikayetçi ve bu alanda tutulanlar, şüphelinin daha önce başka evlerde aynı ilaç uygulaması ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığı kaydedildi.

Çıkan gazı kimse fark edemedi

Ayrıca, hava ile temas etmeyenlerin çıkardığı gazların renksiz olması nedeniyle diğer odalara da yayıldığının fark edilemeyeceği ancak bunların ilaçlama firmasının sahibi ve uzun yıllar bu işi yapan Kahraman tarafından bilindiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarını şikayet ettiler

İddianamede, İnci Sandık ve eşi Alp Sandık'ın şikayeti üzerine olaya müdahale edilmeyen ve ihmalleri durumunda ileri Bodrum Devlet Hastanesi'nde görevli olan sağlık görevlileri dosyalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na soruşturma konusunda müzekkere yazıldığı belirtildi. .

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)