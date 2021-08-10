Muğla'da 2 kız çocuğundan haber alınamıyor

15 yaşındaki Nasibe ve Sudenaz’dan haber alamayan aileleri, kızlarının hayatlarından endişe ediyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Sudenaz Çimen ve Nasibe Betül Tüysüz'e dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

15 yaşındaki iki arkadaşın bulunmaları için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

AİLELER ENDİŞELİ

Kızların hayatlarından endişe duyduklarını belirten aile bireyleri, gerekli bilgileri güvenlik güçleri ile paylaştıklarını ve kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.