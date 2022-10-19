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    Muğla'da 2 milyon 900 bin dolarlık elması gasp eden iki kişi tutuklandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre 2 milyon 900 bin dolar değerindeki elması gasp eden şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 19.10.2022 - 18:33
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    Muğla'da 2 milyon 900 bin dolarlık elması gasp eden iki kişi tutuklandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde H.B.(57), G.B.(55), O.E.(30), K.D.(23) ve M.K.(40) isimli 5 kişi piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olduğu iddia edilen elması satmak için, bir evde A.Y.(25), G.K.(25) ve A.E. (22) isimli 3 şüpheli ile buluştu.

    Pazarlık esnasında, 3 şüpheli silah zoruyla elmasları alarak H.B.’yi gasbetti.

    Piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olduğu tahmin ediliyor

    Akyarlar Mahallesi'nde 2 milyon 900 bin dolarlık elması satmak istedikleri kişiler tarafından gasbedildiğini iddia eden H.B., durumu jandarmaya bildirdi.

    H.B.’nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Jandarma ekipleri kaçan üç şüpheli ile birlikte 6 şahsı gözaltına aldı.

    2 ruhsatsız tabanca ve 3 parça elmas ele geçirildi

    Yapılan aramalar sonucu ekipler 2 ruhsatsız tabanca ve 3 parça elmas ele geçirdi.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili olarak A.Y., G.K., A.E. ile birlikte ismi öğrenilemeyen üç şahıs olmak üzere adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.Y. ve G.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. ile birlikte 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla da 2 milyon 900 bin dolarlık elması gasp eden iki kişi tutuklandı #1


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