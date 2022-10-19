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    Muğla’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 19.10.2022 - 21:40
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    Muğla’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    1 Türk vatandaşı da yakalandı

    İHA'nın haberine göre lastik bot içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı da yakalandı.

    Muğla’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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