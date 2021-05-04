Euro
10.0013
0.46%
Dolar
8.3227
0.91%
Altın
478.97
0.7%
Borsa
1.417
-0.28%
Bitcoin
449.787
-6.20%
EXEN Coin
27.53
-1.53%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Muğla'da 20 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

    Milas İlçe Jandarma Asayiş timleri tarafından yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da 20 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

    Muğla'da 20 yıl hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı.

    Kıskıvrak yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

    YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

    Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında zorla senet imzalatmak suçundan hapis cezası ile arama kararı bulunan A.İ. isimli şahıs, Milas İlçe Jandarma Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

    Muğla da 20 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir