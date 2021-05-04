Muğla'da 20 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Milas İlçe Jandarma Asayiş timleri tarafından yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Muğla'da 20 yıl hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı.

Kıskıvrak yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında zorla senet imzalatmak suçundan hapis cezası ile arama kararı bulunan A.İ. isimli şahıs, Milas İlçe Jandarma Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.



