Muğla'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerinden kaçamadı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.O., JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevine gönderildi

İHA'nın haberine göre; S.O. isimli şahıs, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.