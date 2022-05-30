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- Muğla'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Muğla'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerinden kaçamadı.
- 30.05.2022 - 16:24
- Güncelleme : 30.05.2022 - 16:31
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.O., JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre; S.O. isimli şahıs, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.