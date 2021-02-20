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    Muğla'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Bandrolsüz satış yapan iş yerlerine yapılan aramalarda 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 12:12
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    Muğla'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Muğla’nın Datça ilçesinde, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, üç iş yerinde arama yapıldı.

    KAÇAK MALLARA EL KONULDU

    Polis ekipleri, 210 kilo açık tütün, 15 kaçak parfüm, farklı aromalarda 88 nargile tütünü, 98 paket sigara kağıdı, 738 paket makaron, 1 paket (TAPDK) ibareli bandrol, 221 sigara filtresi, 15 nargile folyosu ele geçirdi.

    Muğla da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi #1

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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