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- Muğla'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Muğla'da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Bandrolsüz satış yapan iş yerlerine yapılan aramalarda 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
- İHA
- 20.02.2021 - 12:12
Muğla’nın Datça ilçesinde, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, üç iş yerinde arama yapıldı.
KAÇAK MALLARA EL KONULDU
Polis ekipleri, 210 kilo açık tütün, 15 kaçak parfüm, farklı aromalarda 88 nargile tütünü, 98 paket sigara kağıdı, 738 paket makaron, 1 paket (TAPDK) ibareli bandrol, 221 sigara filtresi, 15 nargile folyosu ele geçirdi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.