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    Muğla'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

    Muğla'da 'esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek' suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 19:38
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    Muğla'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

    Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında hakkında 'esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek' suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan M.K.A.'nın (42) Yanıklar Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratına ulaştı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Dün öğle saatlerinde eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı #1

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