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    Muğla'da 23 otel ve apartta 105 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenler için harekete geçti. Denetlenen 23 otel ve apartta yakalanan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
    • 23.09.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 17:48
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    Muğla'da 23 otel ve apartta 105 düzensiz göçmen yakalandı

    Yurt genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor.

    Özellikle tatil beldelerindeki otel ve apartlar da mercek altına alındı.

    23 otel ve apart denetlendi

    Bu kapsamda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı.

    Ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23 otel ve apartta arama yaptı.

    105 düzensiz göçmen yakalandı

    Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen tespit edildi.

    Yasal işlem başlatıldı

    Otel ve apart işletmecilerine idari para cezası uygulanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

    AA'nın aktarımına göre; düzensiz göçmenler ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

    Muğla'da 23 otel ve apartta 105 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    Muğla da 23 otel ve apartta 105 düzensiz göçmen yakalandı #1


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