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    Muğla'da 25 yaşındaki Nur, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

    Evde çıkan yangında dumandan etkilenen Döndü Nur Yelmer, hastaneye kaldırıldı. Yelmer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 08:34
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    Muğla'da 25 yaşındaki Nur, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir evde yangın çıktı.

    Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi.

    DUMANDAN ETKİLENDİ

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, dumandan etkilenen 25 yaşındaki Döndü Nur Yelmer'i evden çıkardı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yelmer, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yelmer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Muğla da 25 yaşındaki Nur, evde çıkan yangında hayatını kaybetti #1

    Muğla da 25 yaşındaki Nur, evde çıkan yangında hayatını kaybetti #2


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