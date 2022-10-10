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Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.
- 10.10.2022 - 21:37
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
8 göçmen daha yakalandı
İHA'nın aktardığına göre Dalaman ilçesi Martı Koyu sahili üzerinde karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.