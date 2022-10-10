Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

8 göçmen daha yakalandı

İHA'nın aktardığına göre Dalaman ilçesi Martı Koyu sahili üzerinde karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.