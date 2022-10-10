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    Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 10.10.2022 - 21:37
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    Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

    Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

    8 göçmen daha yakalandı

    İHA'nın aktardığına göre Dalaman ilçesi Martı Koyu sahili üzerinde karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Muğla da 27 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Muğla da 27 düzensiz göçmen yakalandı #2


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