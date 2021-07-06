Muğla’da 3 bin hurda parçasını birleştirerek at yaptı

Muğla’da 3 bin hurda parçasını birleştirerek at yaptı

Hurda malzemeleri değerlendiren demirci Ahmet İftar, 3 bin parça atık malzeme ile 150 kilogram ağırlığında at yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikamet eden ve 30 yıldır demircilik mesleğini sürdüren Ahmet iftar (42) bisiklet, otomobil ve motosikletten çıkan atık malzemeleri yeniden şekillendirdi.

Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin bir odasında atıklardan yaptığı cip, çiçek, saat, tabanca, sehpa, otomobil, motosiklet, kılıç, akrep, sandalye gibi birçok eseri sergilemeye başladı.

Hayvanlara karşı ilgisi olan İftar, 3 bin parça hurda malzeme ve 2 yıl süren çalışma ile 2 metre uzunluğunda, 150 kilogram ağırlığında bir at yaptı.

İftar, 'Zorbey' adını verdiği ata 50 bin lira fiyat biçti.

“ÇEVREYİ KİRLETMESİN, SANATA DÖNÜŞSÜN”

Amacının ileride sergi açmak olduğunu belirten İftar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu atıklar işe yaramaz ve çevreyi kirletir. Ben de çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün düşüncesiyle çeşitli figürler yapmaya başladım. Yaptıklarım aynı zamanda atık demirin geri dönüşümüdür. Demirciliğe çıraklıkla başladım. O zamanlarda da sanata ilgim vardı.





"AMACIM İLERİDE SERGİ AÇMAK"

Yaklaşık 18 yıldır kendi iş yerimde çalışıyorum, 10 yıldır da demir atıklarını dönüştürüyorum.

Böylece ortaya birbirinden güzel eserler çıkıyor. İş yerime gelen müşteriler hayran kalıyor.

Satın almak istiyorlar ama fiyat biçemiyorum, satmaya da kıyamıyorum. Yaptığım at eseri ilgi görüyor.

Amacım ileride bir sergi açmak.”





MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Zorbey isimli at dükkana gelen müşterilerin de ilgisini çekti.

Müşterilerden Fuat Çetin ise, şaşkınlık içerisinde olduğunu belirtip, Ahmet İftar'ı sanata verdiği katkıdan dolayı tebrik etti.

Muğla’da 3 bin hurda parçasını birleştirerek at yaptı VİDEO

