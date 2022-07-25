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Muğla'da 3 günde 138 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Datça ilçelerinde 3 günde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 138 düzensiz göçmen kurtarıldı
- 25.07.2022 - 20:59
Ülkemiz karasularında düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 17, Marmaris açıklarında üç ayrı kurtarma olayında 64, Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Toplamda 138 göçmen kurtarıldı
22 Temmuz’da Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunmaları üzerine lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.