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- Muğla'da 35 kaçak göçmen daha yakalandı
Muğla'da 35 kaçak göçmen daha yakalandı
- DHA
- 17.08.2021 - 10:54
- Güncelleme : 17.08.2021 - 11:04
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı dün, Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkisi açıklarında kalabalık bir grubun lastik botla yolculuk yaptığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 11 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.
LASTİK BOTTA 35 KAÇAK DAHA YAKALANDI
Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta 35 kaçak göçmeni kurtardı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kaçak göçmen; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
KİŞİ BAŞI 1500 EURO ÖDEDİLER
Marmaris’te yakalanan göçmenlerin, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliyle kişi başı 1500 euro karşılığında anlaştıkları, lastik botun motorunun arızalanması üzerine karaya çıkmaya çalıştıkları belirtildi.