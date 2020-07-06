Muğla'da 4 yıldır kayıp olan kişiyi arkadaşları öldürmüş

Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kaybolan bir vatandaşın, arkadaşları tarafından öldürülüp, cesedinin parçalanarak ormana gömüldüğü belirlendi.

2016 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisinden haber alınmayan Ali Niyazi Kahyaoğlu için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu Kahyaoğlu'nun kaybolmasıyla ilişkisi olduğu belirlenen Y.Ç. Kocaeli'de gözaltına alındı.

Y.Ç. ifadesinde A.N.G. ile Kahyaoğlu'nu aralarındaki alacak meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti.

BANYODA PARÇALADIKTAN SONRA ORMANLIK ALANA GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Y.Ç., Kahyaoğlu’nun cesedini evin banyosunda parçaladıktan sonra Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alana gömdüklerini söyledi.

Ekipler tarafından A.N.G. de Kırklareli'de gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi. Zanlılardan Y.Ç.’nin ormanlık alanda gösterdiği yerde yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve A.N.G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.