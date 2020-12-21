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    Muğla'da 5 kişiye, 22 bin TL kumar cezası

    Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek villada kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, polis tarafından 22 bin 25 TL para cezası kesildi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 16:29
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    Muğla'da 5 kişiye, 22 bin TL kumar cezası

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere operasyon düzenledi.

    Ekipler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    HESAP KAYITLARI BULUNDU

    Villaya düzenlenen operasyonda 2 kumar maması, 8 deste iskambil kağıdı, 86 pul ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Ekipler villadaki 5 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 22 bin 25 lira ceza uyguladı.

    Muğla da 5 kişiye, 22 bin TL kumar cezası #1

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