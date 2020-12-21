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Muğla'da 5 kişiye, 22 bin TL kumar cezası

Muğla'da 5 kişiye, 22 bin TL kumar cezası

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek villada kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, polis tarafından 22 bin 25 TL para cezası kesildi.