Muğla'da 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde Kazıklı Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Karadan ve havadan müdahale edildi

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, helikopter ile de havadan alevlere müdahale edildi.

İHA'ya göre uğraşlar sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 50 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Milas’ta 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü VİDEO