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    Muğla'da 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü

    Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
    • 24.06.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 20:55
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    Muğla'da 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü

    Muğla'nın Milas ilçesinde Kazıklı Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    Karadan ve havadan müdahale edildi

    Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, helikopter ile de havadan alevlere müdahale edildi.

    İHA'ya göre uğraşlar sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 50 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

    Milas’ta 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü VİDEO

    Muğla da 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü #1

    Muğla da 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü #2

    Muğla da 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü #3


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