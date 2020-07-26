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    Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın

    Yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan kadının, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 13:54
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    Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın

    Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde yürüyen ismi öğrenilemeyen kadın, 6 köpek tarafından saldırıya uğradı.

    YOLDAN GEÇEN ADAM YARDIM ETTİ

    Kenarda bekleyen köpekler kadının üzerine saldırırken, çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına çevredeki bir vatandaş koştu.

    Kadın ise o an yaşanan arbedede yere düştü. Korku dolu anlar yaşayan kadın daha sonra olay yerinden ayrıldı.

    Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın ViDEO

    MAHALLELİ YETKİLİLERE SESLENDİ

    Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak bu köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayın sıklıkla sürdüğünü, yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

    Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın #1

    Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın #2

    Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın #3

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