Yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan kadının, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde yürüyen ismi öğrenilemeyen kadın, 6 köpek tarafından saldırıya uğradı.

YOLDAN GEÇEN ADAM YARDIM ETTİ

Kenarda bekleyen köpekler kadının üzerine saldırırken, çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına çevredeki bir vatandaş koştu.

Kadın ise o an yaşanan arbedede yere düştü. Korku dolu anlar yaşayan kadın daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Muğla'da 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın ViDEO

MAHALLELİ YETKİLİLERE SESLENDİ

Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak bu köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayın sıklıkla sürdüğünü, yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini söyledi.