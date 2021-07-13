Muğla'da 6 şahıs, tefecilikten gözaltına alındı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandıran çetenin üyesi olduğu tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yüksek faizle para verdikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen çete belirlendi.

6 KİŞİYE GÖZALTI

Bodrum, Milas ve Fethiye ilçelerinde tespit edilen adreslerde H.Ç., K.Ç., D.Ç., Y.K., P.A. ile F.B., gözaltına alındı.

56 ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ise 56 alım-satım sözleşmesi, 2 av tüfeği, 2 senet, 3 araç satış sözleşmesi 2 tapu, bir miktar çek ve evrak ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.





