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- Muğla'da 6 şahıs, tefecilikten gözaltına alındı
Muğla'da 6 şahıs, tefecilikten gözaltına alındı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandıran çetenin üyesi olduğu tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
- DHA
- 13.07.2021 - 17:46
- Güncelleme : 13.07.2021 - 17:52
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Yüksek faizle para verdikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen çete belirlendi.
6 KİŞİYE GÖZALTI
Bodrum, Milas ve Fethiye ilçelerinde tespit edilen adreslerde H.Ç., K.Ç., D.Ç., Y.K., P.A. ile F.B., gözaltına alındı.
56 ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ise 56 alım-satım sözleşmesi, 2 av tüfeği, 2 senet, 3 araç satış sözleşmesi 2 tapu, bir miktar çek ve evrak ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.