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    Muğla’da, 64 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 25.10.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:18
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    Muğla’da, 64 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Datça ilçesinde, kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Dün saat 09.00 sıralarında Datça açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

    3 can salı içindeki kaçak göçmenler kurtarıldı

    DHA’nın haberine göre; Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, üç ayrı can salı içerisindeki 64 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Muğla’da, 64 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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