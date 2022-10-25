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- Muğla’da, 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’da, 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 25.10.2022 - 08:49
- Güncelleme : 25.10.2022 - 09:18
Muğla’nın Datça ilçesinde, kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Dün saat 09.00 sıralarında Datça açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
3 can salı içindeki kaçak göçmenler kurtarıldı
DHA’nın haberine göre; Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, üç ayrı can salı içerisindeki 64 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.