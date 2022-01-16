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    Muğla'da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak

    Oto yıkamacıya dadanan hırsızlar işletmeyi 7 kez soyunca, pes eden iş yeri sahibi dükkanı kapatma kararı aldı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 14:43
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    Muğla'da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak

    Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak üzerine faaliyet gösteren self servis oto yıkamacıya hırsızlar dadandı.

    Daha önce işletmeye gelen hırsızlar, para atılan kasaları kırıp paraları aldılar.

    Hırsızlardan bıkan işletmeci, güvenlik kamerası sistemi satın aldı. Havaların kötü olması sebebiyle takılamayan kamera sistemleri de hırsızlar tarafından çalındı.

    İŞ YERİNDEKİ HER ŞEYİ ÇALDILAR

    Hırsızlar 7’nci olayda ise sadece kasaları patlatmakla kalmadı, aynı zamanda işletmenin yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki 2 hava kompresöründen 1'ini bile götürdü. Hırsızlar, elektrik tesisatına da zarar verirken, işletmesinin yine soyulduğunu gören Ergün Öztürk, karakola giderek şikayetçi oldu.

    ZARARI YÜZÜNDEN KAPATMA KARARI ALDI

    7 hırsızlık olayı yüzünden zarar ettiği için işletmesini kapatacağını söyleyen Öztürk, şunları dile getirdi:

    “Burası self servis bir işletme. Yani vatandaş kendisi 3 TL atarak aracının içini dışını burada yıkıyor. Son 2-3 ayda hırsızlar dadandı. Kasaları 6-7 defadır zorluyorlar. En sonunda da bütün sistemi bozmuşlar. İçeride makine dairemiz var, oradaki kompresörümüzü almışlar. Kasaların içerisindeki paraları almışlar. Bir süredir kasadaki paraları alıyorlardı. Şimdi makine dairesine girmişler. Hırsızların bulunmasını bekliyoruz. Biz de tesisi tamamen kapatıyoruz. Toplam zararımız, kasadaki çalınan paraları bilemiyoruz ama makine tesisat olarak 70 bin TL gibi bir zararımız var.”

    TAKMAK İÇİN ALDIKLARI KAMERALARI BİLE ÇALDILAR

    Hırsızlar için güvenlik kamerası aldıklarını söyleyen Öztürk, "16’lı bir güvenlik kamerası aldık. Yağışlardan dolayı takılmasını beklerken onları da çaldılar. Kameralarda yaklaşık 10 bin TL gibi bir zararımız var." dedi.

    Muğla da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak #1

    Muğla da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak #2

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    Muğla da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak #4

    Muğla da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak #5

    Muğla da 7 kez soyulan oto yıkamacı, iş yerini kapatacak #6


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