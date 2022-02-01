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    Muğla'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı

    Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salına konularak Türk karasularına geri itilen 72 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 00:06
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 00:22
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    Muğla'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında sabah saat 06.10 sıralarında lastik botta denizde sürüklenenler olduğu ihbarı yapıldı.

    15 KAÇAK GÖÇMEN VE BİR BALIKÇI KURTARILDI

    Devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan araştırma sonucu bulunan lastik bota yanaşan ekipler, 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen balıkçıyı kurtardı.

    Muğla da 72 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    AYNI GÜN BİR İHBAR DAHA

    Aynı gün saat 07.15 sıralarında gelen bir ihbar üzerine aynı bölgeye giden Sahil Güverlik ekibi lastik bot içinde 22 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 10.00 sıralarında Bozukkale ve Serçe Limanı çevresinde devriye gezen ekipler, denizde sürüklenen 2 can salını tespit ederek içinde bulunan 35 kaçak göçmeni hücum bota aldı.

    Muğla da 72 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    TOPLAMDA 72 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 72 kaçak göçmen için kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. İşlemleri tamamlanan Suriye, Burma ve Irak uyruklu 72 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. Organizatör olduğundan şüphe edilen ve göçmenlerle birlikte kurtarılan balıkçı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Muğla da 72 kaçak göçmen kurtarıldı #3


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