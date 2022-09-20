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    Muğla'da 78 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
    • 20.09.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 13:05
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    Muğla'da 78 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Son olarak Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.

    4 can salındaki göçmenler kurtarıldı

    İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 4 can salına bindirilen ve Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Muğla da 78 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    16 düzensiz göçmen tespit edildi

    Ardından Marmaris ilçesinden gelen ihbar üzerine, can salı içerisinde Yunan unsurlarınca geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Göçmenler il göç idaresine teslim edildi

    İHA'nın aktarımına göre; toplam 78 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Muğla da 78 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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