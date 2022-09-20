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- Muğla'da 78 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da 78 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
- 20.09.2022 - 13:02
- Güncelleme : 20.09.2022 - 13:05
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Son olarak Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen hareketliliği yaşandı.
4 can salındaki göçmenler kurtarıldı
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 4 can salına bindirilen ve Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmeni kurtardı.
16 düzensiz göçmen tespit edildi
Ardından Marmaris ilçesinden gelen ihbar üzerine, can salı içerisinde Yunan unsurlarınca geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler il göç idaresine teslim edildi
İHA'nın aktarımına göre; toplam 78 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.