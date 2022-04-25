Muğla'da, 80 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kadının develerine el konuldu

Süperstar lakaplı Alev Y.'nin, yaklaşık 800 kişiyi 80 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Alev Y.'nın hesapları bloke edilirken, 2 milyon liraya aldığı söylenen 3 devesine de el konuldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi ‘Süperstar’ lakaplı Alev Y., birçok kişiden para toplayıp kiraladıkları evlerden kâr payı vereceği yalanıyla birçok kişiyi mağdur etti.

İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kârdan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yapsa da ilerleyen süreçte kimse ödeme alamadı.

DHA’nın haberine göre; ödemesini alamayan 50 kişipnin durumu polise bildirmesi üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

800 kişiden 80 milyon lira toplandığı iddia edildi

Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

6 kişi gözaltına alındı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı.

Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Banka hesapları bloke edildi

6 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Alev Y.'nin banka hesapları bloke edilirken, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu.

Develerine el konuldu

Ayrıca Alev Y.'nin, suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.