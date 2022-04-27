Muğla'da 80 milyon liralık dolandırıcılıkla yargılanan Süperstar Alev'in ifadesi

Kar payı aldığını iddia ederek 80 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Süperstar Alev' lakaplı Alev Yücel'in ifadesinde kimseyi dolandırmadığını söyledi belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde emlakçılık ve gayrimenkul işlerini kapsayan bir firma sahibi Alev Yücel isimli kadın, dolandırıcılıkla itham edildi.

Süperstar Alev lakaplı Yücel'in, çok sayıda kişiden para toplayarak kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söylediği iddia edildi.

İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmadı.

Ödemesini alamayan kişiler de polise giderek şikayetçi oldu.

800 kişiden 80 milyon lira topladı

50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

Ayrıca Alev Yücel'in, cep telefonuna mesaj atan mağdurlara iş yaptıklarını, kimseyi nüfusuna almadığını, ellerinde sözleşme olduğunu, vakti ve sabrı olmadığını yazarak cevap verdiği ileri sürüldü.

6 gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Yücel., babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı D.Y. de gözaltına alındı.

Develerine el koyuldu

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alev Yücel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Süperstar' lakaplı Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Yücel'in suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

"Kimseyi dolandırmadım"

Öte yandan Alev Yücel'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yücel, dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem bu şekilde kar ediyorum hem de para topladığım kişilere kar payı veriyorum. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı. Yoksa bir sıkıntı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım" dedi.









