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Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı

Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı

9 gündür tüm şiddetiyle devam eden orman yangını geceleri aydınlık bir ortam oluştururken, ekipler de çoğu zaman ölümle burun buruna geliyor.