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- Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı
Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı
9 gündür tüm şiddetiyle devam eden orman yangını geceleri aydınlık bir ortam oluştururken, ekipler de çoğu zaman ölümle burun buruna geliyor.
- İHA
- 06.08.2021 - 09:15
- Güncelleme : 06.08.2021 - 09:42
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan orman yangınları devam ediyor.
Başlayan yangınların ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlarla mücadele de sürüyor.
ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Devam ederken yangının 9'uncu gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.
Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı VİDEO
ORMANLIK ALAN, CAYIR CAYIR YANDI
Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken, binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.