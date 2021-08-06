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    Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı

    9 gündür tüm şiddetiyle devam eden orman yangını geceleri aydınlık bir ortam oluştururken, ekipler de çoğu zaman ölümle burun buruna geliyor.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 09:42
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    Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan orman yangınları devam ediyor.

    Başlayan yangınların ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlarla mücadele de sürüyor.

    ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

    Devam ederken yangının 9'uncu gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.

    Muğla'da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı VİDEO

    ORMANLIK ALAN, CAYIR CAYIR YANDI

    Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken, binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.

    Muğla da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı #1

    Muğla da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı #2

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    Muğla da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı #4

    Muğla da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı #5

    Muğla da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı #6

    Muğla da 9 gündür süren orman yangını, geceyi aydınlattı #7

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