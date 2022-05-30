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    Muğla'da adliye çıkışındaki kargaşada kaçan firari yakalandı

    Çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyeye girerken yakınları tarafından oluşturulan kargaşada kaçtı. Zanlı 2 gün sonra şehirler arası otobüste yakalandı.
    • 30.05.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:18
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    Muğla'da adliye çıkışındaki kargaşada kaçan firari yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 28 yaşındaki Behçet Ayin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 27 Mayıs'ta üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

    Hakkında 29 ayrı suçtan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ayin, 27 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi.

    Adliye girişindeki kargaşada kaçtı

    Tutuklanan zanlı, cezaevine gönderileceği sırada adliye girişindeki yakınlarının neden olduğu kargaşada kaçtı.

    Muğla da adliye çıkışındaki kargaşada kaçan firari yakalandı #1

    Zanlıya yardım eden 4 kişi tutuklandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Behçet Ayin'in kaçmasına yardım eden 3 akrabası ile 1 arkadaşını gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Sahte kimlikle Bursa'ya gitmek istedi

    Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de Behçet Ayin'i yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüphelinin sahte kimlikle Bursa'ya gitmek üzere otobüsle yola çıktığı tespit etti.

    Söke'de yakalanarak cezaevine gönderildi

    Harekete geçen ekipler, aracı takibe alıp, Aydın'ın Söke yakınlarında durdurarak Behçet Ayin'i gözaltına aldı. Firar etmesinden 2 gün sonra yakalanan Behçet Ayin, bir kez daha sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da adliye çıkışındaki kargaşada kaçan firari yakalandı #2


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