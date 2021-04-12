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- Muğla'da ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu
Muğla'da ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu
Dalaman ilçesinde, ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
- DHA
- 12.04.2021 - 03:03
Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürköy Mahallesi Değirmen Önü mevkisinde bulunan bir ahırda yangın çıktı.
Bayram Uysal'a ait ahırda alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
HAYVANLARINI KURTARDI
Uysal, ahırdaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların iplerini keserek dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, ahırda maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.