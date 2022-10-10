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    Muğla'da akü hırsızı tutuklandı

    Bodrum'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • 10.10.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 18:02
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    Muğla'da akü hırsızı tutuklandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 19 Eylül tarihinden bu yana 5 ayrı açıktan hırsızlık olayı gerçekleştiren şahsın tespiti ve yakalanabilmesi için ekipler harekete geçti.

    Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ile ekiplerinin başlattığı araştırma ve soruşturma neticesinde olayların şüphelisinin, 34 yaşındaki M.K. olduğu belirlendi.

    Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

    Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısla birlikte 3 akü ele geçirildi.

    Çalınan akü sahibine ulaştırıldı

    Çalınan akülerden bir tanesi, müşteki Orhan Y.'ye teslim edildi.

    Şüpheli cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, çalınan diğer akülerin marka ve özellikleri müştekiler tarafından bilinmediğinden dolayı konu ile ilgili olarak araştırmalara devam edildiği bildirildi. Şüpheli şahıs, adlı işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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