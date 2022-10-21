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    Muğla’da alacak verecek kavgası: 2 ölü

    Alacak verecek kavgasında bir şahıs, 2 kişiyi öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 21.10.2022 - 16:34
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    Muğla’da alacak verecek kavgası: 2 ölü

    Muğla’nın Milas ilçesi Karacahisar Mahallesi'ndeki yolda dün akşam saatlerinde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yol kenarında yatan T.K. (42) isimli şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cesedi bodrum katta bulundu

    Olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri Ş.Ş.'ye (45) ait olduğu öğrenilen cesedi ise bir evin bodrum katında buldu.

    Jandarma ekipleri iki şahsın da silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.

    Muğla’da alacak verecek kavgası: 2 ölü #1

    Alacak verecek meselesi

    Yapılan araştırmalar sonucunda Ş.Ş. (45) ve T.K.'nin (42), H.K. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı belirlendi.

    Tartışma sonrası H.K. isimli şahsın tabanca ile Ş.Ş. ve T.K.'yi silahla öldürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili olarak tartıştığı kişileri öldüren H.K. ile birlikte A.K. ve G.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

    Muğla’da alacak verecek kavgası: 2 ölü #2

    Tabanca ve boş kovanlar bulundu

    İHA’nın haberine göre şüphelilerin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve boş kovanlar ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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