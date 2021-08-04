Muğla’da alevlerin termik santrale yaklaşması korkuttu

Kemerköy Termik Santrali’ne 1 kilometre yaklaşan yangınlar, büyük endişeye sebep oldu. Santral yetkilileri, gerekli önlemlerin alındığını ve patlama riskinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Muğla’da başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın, önce Bodrum’un Mazı Mahallesi’ne ardından Milas’ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Kontrol altına alınamayan alevler rüzgarın etkisiyle Ören Mahallesi’ne ilerleyince, Kemerköy Termik Santrali için tehlike oluşturdu.

Büyüyen yangının termik santrale çok yaklaştığı görüldü.

“DURUM ÇOK CİDDİ”

Yaşanan olay üzerine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter yönlendirilsin.”





“EKİPLER SANTRALİN ÖNÜNDE HAZIR BEKLETİLİYOR”

Santralden bir yetkili tarafından açıklamada ise bölgede tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, “Santral sınırlarına ulaşan alev yok. Ekipler santralin önünde hazır bekletiliyor.” denildi.

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HENDEKLER KAZILDI

Yangının, Kemerköy Termik Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştığı belirlendi. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını ve santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti.

“ÇEVREYE ZARAR VERECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ayrıca termik santralin patlama riskinin söz konusu olmadığını belirten santral yetkilileri, bu konudaki endişelerin yersiz olduğunu belirterek, “Santral ile ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil.” açıklamasını yaptı.

Bölgede hem ekiplerin hem santral görevlilerinin çalışmaları devam ediyor.