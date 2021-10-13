Muğla’da alışveriş yapan kadın, asansör boşluğuna düştü

Bodrum’da, 18 Temmuz günü markete giren Aygin Kuruloğlu, etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmayan asansör boşluğuna düştü. Ayağı kırılan Kuruoğlu’nun düşme anları, kameraya yansıdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki yazlığa gelen İstanbul Barosu avukatlarından Aygin Kuruloğlu (30), 18 Temmuz 2021 tarihinde, alışveriş için Atatürk Caddesi üzerindeki bir süpermarkete geldi.

Reyonlar arasında dolandıktan sonra peynir almaya yönelin Kuruloğlu, etrafında herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan asansör boşluğuna düştü.

Kuruloğlu’nun düştüğü anlar, marketteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ayağı kırılan Kuruoğlu, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Market yetkililerinden şikayetçi olan Kuruloğlu, İstanbul’a döndü. Ayağındaki talus kemiği kırılan kazazedenin tedavisi halen devam ettiği öğrenildi.

“İHMALİ OLAN KİM VARSA ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Olayla ilgili iddianame hazırlanmasını beklediklerini söyleyen Aygin Kuruloğlu, daha sonra tazminat davası açacağını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yalıkavak’taki evimizin yanındaki markete alışveriş için gittiğim esnada olay yaşandı. Reyonların arasında dolaşırken peynir almak için uzandım, sağ ayağım asansör boşluğuna bastı. Yük indirme bindirme asansörü, depoya iniyor. Fakat etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Beni hastaneye kaldırdılar. Talus kemiğim kırılmış. İşletme yetkililerinden şikayetçi oldum. Tedavim hala devam ediyor, henüz ayağım iyileşmedi. İhmali olan kim varsa onlardan şikayetçi oldum.





“KUCAĞIMDA ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ”

Şimdi iddianame hazırlanmasını bekliyorum. Daha sonra tazminat davası açacağım. Ben orada ölebilirdim veya sakat kalabilirdim. Ya da kucağımda çocuğum da olabilirdi. Ayrıca ben oraya düştükten sonra yaralı halde ambulans beklerken içeri müşteri almaya devam ettiler.

Muğla’da alışveriş yapan kadın, marketteki asansör boşluğuna düştü VİDEO



“BU KADAR İNSANIN ŞAHİT OLMASINA GEREK YOK”

Müşteriler asansör boşluğundan aşağı bana bakıyorlar. Bu hasta hakları ihlali. Bu kadar insanın buna şahit olmasına gerek yok.”

Spor hukuku ile uğraştığını ve olayın transfer döneminde yaşandığını belirten Kuruloğlu, kayıplarının çok olduğunu belirtti.

Kuruolğlu, “Ben o asansörün izinli olduğunu da sanmıyorum. Bununla ilgili belediyeye de başvurumu yapacağım. Gerekli incelemeler yapılsın.” ifadelerini kullandı.